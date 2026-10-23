Ключ разводной Matrix 15509, 375 мм
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Характеристики
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
45
Длина, мм
375
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
В наличии
Код товара: 744192
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
45
Длина, мм
375
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х16х2
Вес, кг.
1.54
Описание товара Ключ разводной Matrix 15509, 375 мм
Разводной ключ Matrix 15509 длиной 375 мм используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Заменяет собой целый комплект обычных гаечных ключей. Губки можно разводить на точно заданное расстояние, что позволяет захватывать детали различного размера. Разводной ключ пригодится для проведения слесарных, сантехнических, ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — ключ изготовлен из высококачественной углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
- Коррозионная стойкость — фосфатное покрытие защищает червячный винтовой механизм от воздействия влаги.
- Точность выполняемых работ — на губках имеется градуировка и точечная риска.
- Эргономичность — обливная рукоятка удобно ложится в руку и имеет отверстие для подвесного хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
MATRIX
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
45
Длина, мм
375
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Разводной ключ Matrix 15509 длиной 375 мм используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Заменяет собой целый комплект обычных гаечных ключей. Губки можно разводить на точно заданное расстояние, что позволяет захватывать детали различного размера. Разводной ключ пригодится для проведения слесарных, сантехнических, ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — ключ изготовлен из высококачественной углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
- Коррозионная стойкость — фосфатное покрытие защищает червячный винтовой механизм от воздействия влаги.
- Точность выполняемых работ — на губках имеется градуировка и точечная риска.
- Эргономичность — обливная рукоятка удобно ложится в руку и имеет отверстие для подвесного хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Ключ разводной Matrix 15509, 375 мм - по цене 1120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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