Ключ разводной DENZEL 15749, 250 мм, CrV, кованый
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Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
41
Длина, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 744262
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
41
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х9х2
Вес, г.
330
Описание товара Ключ разводной DENZEL 15749, 250 мм, CrV, кованый
Ключ разводной кованый Denzel 15749 длиной 250 мм, из стали CrV, используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов диаметром до 41 мм. Благодаря тонким губкам удобен для работы в труднодоступных местах. Имеет широкую область применения: сантехнические работы, мелкий бытовой ремонт, полупрофессиональная сфера и т. д.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ключ изготовлен из закаленной хромованадиевой стали методом ковки.
- Увеличенный ресурс — кованая конструкция усилена дополнительными ребрами жесткости на рукоятке.
- Защита от разрушения — фосфатированная поверхность инструмента не подвержена коррозии.
- Удобная эксплуатация — метрическая линейка на ключе помогает выставить нужный размах зева.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено специальное отверстие.
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Бренд
DENZEL
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
41
Длина, мм
250
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Ключ разводной кованый Denzel 15749 длиной 250 мм, из стали CrV, используется для монтажа и демонтажа крепежных элементов диаметром до 41 мм. Благодаря тонким губкам удобен для работы в труднодоступных местах. Имеет широкую область применения: сантехнические работы, мелкий бытовой ремонт, полупрофессиональная сфера и т. д.
Преимущества
- Прочность и долговечность — ключ изготовлен из закаленной хромованадиевой стали методом ковки.
- Увеличенный ресурс — кованая конструкция усилена дополнительными ребрами жесткости на рукоятке.
- Защита от разрушения — фосфатированная поверхность инструмента не подвержена коррозии.
- Удобная эксплуатация — метрическая линейка на ключе помогает выставить нужный размах зева.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено специальное отверстие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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