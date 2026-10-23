Top.Mail.Ru
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 1
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 2
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 3
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 4
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 5
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 6
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 7
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 8
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 9
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
39
Длина, мм
200
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 1
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 2
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 3
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 4
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 5
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 6
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 7
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 8
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 9
  • Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744202
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
39
Длина, мм
200
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х2
Вес, г.
280

Описание товара Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм

Фосфатированный разводной ключ с тонкими губками Сибртех 15534 длиной 200 мм применяется для монтажа и демонтажа гаек, болтов и других резьбовых соединений. Ширина зева регулируется до 39 мм, что на 30% больше, чем у стандартных разводных ключей, — это позволяет работать как с мелкими, так и с крупными деталями. Тонкие удлиненные губки облегчают работу в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ключ изготовлен из углеродистой стали Ст40.
  • Антикоррозионное покрытие — фосфатированная поверхность устойчива к воздействию влаги.
  • Удобная и точная работа — на губки нанесены точечная риска и миллиметровая шкала.
  • Эргономичность — рукоятка с нескользящей накладкой удобно ложится в руку, что снижает усталость при интенсивной работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
39
Длина, мм
200
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Фосфатированный разводной ключ с тонкими губками Сибртех 15534 длиной 200 мм применяется для монтажа и демонтажа гаек, болтов и других резьбовых соединений. Ширина зева регулируется до 39 мм, что на 30% больше, чем у стандартных разводных ключей, — это позволяет работать как с мелкими, так и с крупными деталями. Тонкие удлиненные губки облегчают работу в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ключ изготовлен из углеродистой стали Ст40.
  • Антикоррозионное покрытие — фосфатированная поверхность устойчива к воздействию влаги.
  • Удобная и точная работа — на губки нанесены точечная риска и миллиметровая шкала.
  • Эргономичность — рукоятка с нескользящей накладкой удобно ложится в руку, что снижает усталость при интенсивной работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной СИБРТЕХ 15534, тонкие губки, фосфатированый, 200 мм - по цене 670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...