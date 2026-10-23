Ключ разводной Sparta 155355, 300 мм, хромированный
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Характеристики
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
35
Длина, мм
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 744203
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580 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
35
Длина, мм
300
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х8х2
Вес, г.
700
Описание товара Ключ разводной Sparta 155355, 300 мм, хромированный
Хромированный разводной ключ Sparta 155355 длиной 300 мм — инструмент для выполнения мелких ремонтных работ. Регулировка размера зева позволяет работать с различными крепежами, в том числе нестандартных размеров. Ключ пригодится слесарям, сантехникам, автомеханикам и начинающим мастерам.
Преимущества
- Долгий срок службы — ключ выполнен из инструментальной углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
- Антикоррозийная защита — хромовое покрытие предохраняет червячный винтовой механизм от воздействия влаги.
- Точный захват деталей — на ключ нанесена градуировка, а на подвижную губку — точечная риска.
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Бренд
Sparta
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
35
Длина, мм
300
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Хромированный разводной ключ Sparta 155355 длиной 300 мм — инструмент для выполнения мелких ремонтных работ. Регулировка размера зева позволяет работать с различными крепежами, в том числе нестандартных размеров. Ключ пригодится слесарям, сантехникам, автомеханикам и начинающим мастерам.
Преимущества
- Долгий срок службы — ключ выполнен из инструментальной углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
- Антикоррозийная защита — хромовое покрытие предохраняет червячный винтовой механизм от воздействия влаги.
- Точный захват деталей — на ключ нанесена градуировка, а на подвижную губку — точечная риска.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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