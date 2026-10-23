Ключ разводной СИБРТЕХ 15533, тонкие губки, фосфатированый, 150 мм
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Характеристики
Описание товара Ключ разводной СИБРТЕХ 15533, тонкие губки, фосфатированый, 150 мм
Фосфатированный разводной ключ с тонкими губками Сибртех 15533 длиной 150 мм применяется для монтажа и демонтажа гаек, болтов и других резьбовых соединений. Ширина зева регулируется до 34 мм, что на 30% больше, чем у стандартных разводных ключей, — это позволяет работать как с мелкими, так и с крупными деталями. Тонкие удлиненные губки облегчают работу в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — ключ изготовлен из углеродистой стали Ст40.
- Антикоррозионное покрытие — фосфатированная поверхность устойчива к воздействию влаги.
- Удобная и точная работа — на губки нанесены точечная риска и миллиметровая шкала.
- Эргономичность — рукоятка с нескользящей накладкой удобно ложится в руку, что снижает усталость при интенсивной работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Фосфатированный разводной ключ с тонкими губками Сибртех 15533 длиной 150 мм применяется для монтажа и демонтажа гаек, болтов и других резьбовых соединений. Ширина зева регулируется до 34 мм, что на 30% больше, чем у стандартных разводных ключей, — это позволяет работать как с мелкими, так и с крупными деталями. Тонкие удлиненные губки облегчают работу в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — ключ изготовлен из углеродистой стали Ст40.
- Антикоррозионное покрытие — фосфатированная поверхность устойчива к воздействию влаги.
- Удобная и точная работа — на губки нанесены точечная риска и миллиметровая шкала.
- Эргономичность — рукоятка с нескользящей накладкой удобно ложится в руку, что снижает усталость при интенсивной работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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