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Универсальный ремень для триммеров ЗУБР 71170 купить с доставкой в Москве
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Универсальный ремень для триммеров ЗУБР 71170

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742655
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный ремень для триммеров ЗУБР 71170
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
34х20х6
Вес, г.
598

Описание товара Универсальный ремень для триммеров ЗУБР 71170

Универсальный ремень для триммеров ЗУБР 71170

Отзывы о товаре Универсальный ремень для триммеров ЗУБР 71170




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Универсальный ремень для триммеров ЗУБР 71170
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный ремень для триммеров ЗУБР 71170 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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