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Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298)

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Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 1
Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 2
Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 3
Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 4
Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 5
Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 6
Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 1
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 2
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 3
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 4
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 5
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 6
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298)
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298)

Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96298 с сечением «витой квадрат», толщиной 2,4 мм и длиной 243 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности. Используется на бензиновых триммерах с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммерах мощностью от 1 до 1,5 кВт.

Отзывы о товаре Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96298 с сечением «витой квадрат», толщиной 2,4 мм и длиной 243 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности. Используется на бензиновых триммерах с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммерах мощностью от 1 до 1,5 кВт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера витой квадрат, 2,4мм х 243м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96298) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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