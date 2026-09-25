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Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297)

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Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 1
Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 2
Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 3
Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 4
Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 5
Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 1
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 2
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 3
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 4
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 5
  • Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297)
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297)

Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96297 с сечением «витой квадрат», толщиной 2,0 мм и длиной 357 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности. Используется на бензиновых триммерах с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммерах мощностью от 1 до 1,5 кВт.

Отзывы о товаре Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал корпуса
полиамид PA6
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2
Форма сечения
витой квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2
Страна производитель
Китай
Описание
Леска для триммера Denzel FLEX CORD 96297 с сечением «витой квадрат», толщиной 2,0 мм и длиной 357 м, на DIN-катушке, предназначена для скашивания крупностеблевой растительности. Используется на бензиновых триммерах с объемом двигателя 25-52 см3 и электротриммерах мощностью от 1 до 1,5 кВт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера витой квадрат, 2,0мм х 357м, на DIN катушке FLEX CORD Denzel (96297) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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