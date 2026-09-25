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Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) купить с доставкой в Москве
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Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827)

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Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 1
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 2
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 3
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 4
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 5
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 6
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 7
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 8
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 9
Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 1
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 2
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 3
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 4
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 5
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 6
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 7
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 8
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 9
  • Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737089
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827)
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827)

Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96827 размером 2,4 мм х 172 м, на DIN-катушке, имеет сечение «зубчатый квадрат», благодаря чему отличается повышенной агрессивностью реза. Эффективно скашивает густую траву и сорные растения с толстыми жесткими стеблями. Совместима с электротриммерами и бензокосами с объемом двигателя 25-52 см3. Леска подходит для ухода за газоном на дачном участке, в парках, скверах, на придомовой территории.

Отзывы о товаре Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал катушки
полиамид PA6
Диаметр, мм
2.4
Форма сечения
зубчатый квадрат
Максимальный диаметр лески, мм
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Двухкомпонентная леска для триммера Denzel EXTRA CORD 96827 размером 2,4 мм х 172 м, на DIN-катушке, имеет сечение «зубчатый квадрат», благодаря чему отличается повышенной агрессивностью реза. Эффективно скашивает густую траву и сорные растения с толстыми жесткими стеблями. Совместима с электротриммерами и бензокосами с объемом двигателя 25-52 см3. Леска подходит для ухода за газоном на дачном участке, в парках, скверах, на придомовой территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Леска для триммера двухкомпонентная зубчатый квадрат, 2,4мм х 172м, на DIN кат. EXTRA CORD Denzel (96827) - по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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