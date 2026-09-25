Набор отверток ЗУБР 25241, 11 предметов
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, короткая PH2 (38 мм), короткая SL6 (38 мм), кейс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
В наличии
Код товара: 742414
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
11
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, короткая PH2 (38 мм), короткая SL6 (38 мм), кейс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х5
Вес, кг.
1.14
Описание товара Набор отверток ЗУБР 25241, 11 предметов
Набор отверток 11 шт, ЗУБР Профессионал-11 25241 Расширенный набор слесарных отверток в компактном транспортировочном кейсе -Количество предметов: 11 шт -Материал стержня: Cr-Mo -Кейс: да -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
11
Индикаторная отвертка
нет
Диэлектрическая
нет
Материал стержня
Cr-Mo
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, PZ1, PZ2, SL5, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвёртка SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, короткая PH2 (38 мм), короткая SL6 (38 мм), кейс
Страна производитель
Китай
Набор отверток 11 шт, ЗУБР Профессионал-11 25241 Расширенный набор слесарных отверток в компактном транспортировочном кейсе -Количество предметов: 11 шт -Материал стержня: Cr-Mo -Кейс: да -Диэлектрическое покрытие: нет -Намагниченный наконечник: да
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор отверток ЗУБР 25241, 11 предметов - стоимость товара 1920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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