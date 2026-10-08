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Слесарные тиски ЗУБР 32703-200_z02, 200 мм купить с доставкой в Москве
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Слесарные тиски ЗУБР 32703-200_z02, 200 мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 
Начислим 205 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742323
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Слесарные тиски ЗУБР 32703-200_z02, 200 мм
12 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
54х25х23
Вес, кг.
25

Описание товара Слесарные тиски ЗУБР 32703-200_z02, 200 мм

Слесарные тиски ЗУБР 32703-200_z02, 200 мм



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Отзывы о товаре Слесарные тиски ЗУБР 32703-200_z02, 200 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Слесарные тиски ЗУБР 32703-200_z02, 200 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слесарные тиски ЗУБР 32703-200_z02, 200 мм - этот товар вы можете купить по цене 12790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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