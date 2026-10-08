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Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм купить с доставкой в Москве
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Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм

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Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 1
Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 2
Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 3
Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 4
Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 5
Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 6
Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 7
Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 1
  • Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 2
  • Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 3
  • Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 4
  • Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 5
  • Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 6
  • Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 7
  • Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 450 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742314
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм
13 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
130
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
230
Длина, мм
470
Высота, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х23х23
Вес, кг.
20.13

Описание товара Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм

Тиски слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях на 360° ЗУБР 32712-150, применяются для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Корпус и подвижная планка изготовлены из высококачественного чугуна. Цилиндрическая форма и закрытый корпус тисков обеспечивают плавный ход подвижной планки и отсутствие люфта. Сменные губки изготовлены из высококачественной инструментальной стали и закалены. На рабочую поверхность губок нанесены рифления для надежного и безопасного крепления деталей. Для закрепления труб и деталей круглой формы на корпусе тисков предусмотрены дополнительные губки. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360 градусов. Увеличенная наковальня на корпусе тисков для выполнения слесарных работ. Установка тисков на столе осуществляется при помощи винтов и гаек, для чего в основании предусмотрены отверстия.



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Отзывы о товаре Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
130
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
230
Длина, мм
470
Развернуть
Высота, мм
230
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях на 360° ЗУБР 32712-150, применяются для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Корпус и подвижная планка изготовлены из высококачественного чугуна. Цилиндрическая форма и закрытый корпус тисков обеспечивают плавный ход подвижной планки и отсутствие люфта. Сменные губки изготовлены из высококачественной инструментальной стали и закалены. На рабочую поверхность губок нанесены рифления для надежного и безопасного крепления деталей. Для закрепления труб и деталей круглой формы на корпусе тисков предусмотрены дополнительные губки. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360 градусов. Увеличенная наковальня на корпусе тисков для выполнения слесарных работ. Установка тисков на столе осуществляется при помощи винтов и гаек, для чего в основании предусмотрены отверстия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Многофункциональные слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ-3D 32712-150, 150 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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