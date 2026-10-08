Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 230 руб.
В наличии
Код товара: 742497
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26 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
106
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3000
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
190
Длина, мм
480
Высота, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х21
Вес, кг.
26.22
Описание товара Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel
Профессиональный многофункциональный инструмент из высокопрочного чугуна с поворотом в двух плоскостях на 360 градусов. -Ширина губок: 150 мм -Расход губок: 150 мм -Материал основания: Высокопрочный чугун с шаровидным графитом -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: 360 Градусы
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
сталь
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
106
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3000
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
190
Развернуть
Длина, мм
480
Высота, мм
300
Страна производитель
Китай
Профессиональный многофункциональный инструмент из высокопрочного чугуна с поворотом в двух плоскостях на 360 градусов. -Ширина губок: 150 мм -Расход губок: 150 мм -Материал основания: Высокопрочный чугун с шаровидным графитом -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: 360 Градусы
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Слесарные тиски Kraftool 32704-150, 150 мм, 3D-Steel - по цене 26230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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