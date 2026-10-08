Универсальные мобильные тиски Kraftool EXPERT 32710-100, 100 мм, кейс
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 370 руб.
В наличии
Код товара: 742298
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Загружаем...
14 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
65
Сила сжатия, кг
250
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
121
Длина, мм
245
Высота, мм
265
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х18
Вес, кг.
9.36
Описание товара Универсальные мобильные тиски Kraftool EXPERT 32710-100, 100 мм, кейс
Профессиональный мобильный инструмент для точных работ, удобный при транспортировке -Ширина губок: 100 мм -Расход губок: 65 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: 120 ° -Количество съёмных губок: 3 шт
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
65
Сила сжатия, кг
250
Ширина губок, мм
100
Ширина, мм
121
Длина, мм
245
Развернуть
Высота, мм
265
Страна производитель
Китай
Профессиональный мобильный инструмент для точных работ, удобный при транспортировке -Ширина губок: 100 мм -Расход губок: 65 мм -Материал основания: Чугун -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Поворотное основание: 120 ° -Количество съёмных губок: 3 шт
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Универсальные мобильные тиски Kraftool EXPERT 32710-100, 100 мм, кейс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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