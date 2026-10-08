Слесарные тиски Kraftool GRAND 32702-200, 200 мм
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб.
В наличии
Код товара: 742313
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Загружаем...
17 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
105
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
300
Длина, мм
550
Высота, мм
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х31х24
Вес, кг.
31.48
Описание товара Слесарные тиски Kraftool GRAND 32702-200, 200 мм
иски слесарные KRAFTOOL 32702-200, предназначены для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360 градусов. Наличие наковальни на корпусе тисков для выполнения слесарных работ. Хромированная рукоятка. Усиленный корпус из высококачественного чугуна. Установка тисков на столе осуществляется при помощи винтов и гаек для чего в основании предусмотрены отверстия.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
105
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
300
Длина, мм
550
Высота, мм
240
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Страна производитель
Китай
иски слесарные KRAFTOOL 32702-200, предназначены для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360 градусов. Наличие наковальни на корпусе тисков для выполнения слесарных работ. Хромированная рукоятка. Усиленный корпус из высококачественного чугуна. Установка тисков на столе осуществляется при помощи винтов и гаек для чего в основании предусмотрены отверстия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Слесарные тиски Kraftool GRAND 32702-200, 200 мм - по цене 17170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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