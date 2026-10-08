Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 460 руб.
В наличии
Код товара: 742330
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14 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3500
Ширина губок, мм
165
Ширина, мм
265
Длина, мм
460
Высота, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х23
Вес, кг.
24.67
Описание товара Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм
Профессиональные слесарные тиски с увеличенной шириной захвата. Универсальная конструкция позволяет надёжно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна HT-200. Поворотное основание на 360°. Усилие зажима до 3500 кг/см2. Сменные стальные закаленные губки с рифленой поверхностью. Универсальный зажим для труб. Две широкие наковальни на корпусе.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3500
Ширина губок, мм
165
Ширина, мм
265
Длина, мм
460
Развернуть
Высота, мм
230
Страна производитель
Китай
Профессиональные слесарные тиски с увеличенной шириной захвата. Универсальная конструкция позволяет надёжно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна HT-200. Поворотное основание на 360°. Усилие зажима до 3500 кг/см2. Сменные стальные закаленные губки с рифленой поверхностью. Универсальный зажим для труб. Две широкие наковальни на корпусе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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