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Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм купить с доставкой в Москве
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Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм

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Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - фото 1
Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - фото 2
Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - фото 3
Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
  • Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - фото 1
  • Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - фото 2
  • Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - фото 3
  • Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 460 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм
14 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3500
Ширина губок, мм
165
Ширина, мм
265
Длина, мм
460
Высота, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х23
Вес, кг.
24.67

Описание товара Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм

Профессиональные слесарные тиски с увеличенной шириной захвата. Универсальная конструкция позволяет надёжно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна HT-200. Поворотное основание на 360°. Усилие зажима до 3500 кг/см2. Сменные стальные закаленные губки с рифленой поверхностью. Универсальный зажим для труб. Две широкие наковальни на корпусе.



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Отзывы о товаре Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
3500
Ширина губок, мм
165
Ширина, мм
265
Длина, мм
460
Развернуть
Высота, мм
230
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные слесарные тиски с увеличенной шириной захвата. Универсальная конструкция позволяет надёжно и одинаково точно фиксировать крупные и компактные заготовки. Корпус из высококачественного чугуна HT-200. Поворотное основание на 360°. Усилие зажима до 3500 кг/см2. Сменные стальные закаленные губки с рифленой поверхностью. Универсальный зажим для труб. Две широкие наковальни на корпусе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слесарные тиски Kraftool Reversible 32705-165, 165 мм, расход 324 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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