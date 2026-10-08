Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 730 руб.
В наличии
Код товара: 742324
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Загружаем...
14 730 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
150
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
201
Длина, мм
439
Высота, мм
202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х23х23
Вес, кг.
15.4
Описание товара Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, предназначены для надежного зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом. Сменные губки из высококачественной инструментальной стали закалены до твердости 45–56 HRC и отшлифованы. Механизм быстрого зажима для максимального удобства в использовании. Большой расход губок и рифленая рабочая поверхность для надежного и безопасного крепления деталей. Наковальня на корпусе тисков для выполнения мелких слесарных работ. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 120°.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
150
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
150
Ширина, мм
201
Длина, мм
439
Развернуть
Высота, мм
202
Страна производитель
Китай
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, предназначены для надежного зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом. Сменные губки из высококачественной инструментальной стали закалены до твердости 45–56 HRC и отшлифованы. Механизм быстрого зажима для максимального удобства в использовании. Большой расход губок и рифленая рабочая поверхность для надежного и безопасного крепления деталей. Наковальня на корпусе тисков для выполнения мелких слесарных работ. Поворотное основание позволяет перемещать корпус тисков в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 120°.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Быстрозажимные слесарные тиски ЗУБР 32707-150, 150 мм - стоимость товара 14730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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