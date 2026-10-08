Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс товара
профессиональный
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб.
В наличии
Код товара: 742316
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11 870 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
200
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
172
Длина, мм
434
Высота, мм
182
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х23х22
Вес, кг.
16.08
Описание товара Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм
Слесарные тиски ЗУБР 200мм 3258-200_z02 - для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Тиски слесарные ЗУБР МАСТЕР изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Преимущества: Усиленный корпус Рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления деталей Надежная конструкция Закаленыe стальные губки Наковальня для мелких слесарных работ Изготовлены из высококачественного чугуна
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Бренд
ЗУБР
Класс товара
профессиональный
Комплектация
тиски, упаковка
Способ крепления
на болтах
Материал
чугун
Материал губок
сталь
Глубина зажима, мм
200
Угол поворота, °
360
Ширина губок, мм
200
Ширина, мм
172
Длина, мм
434
Развернуть
Высота, мм
182
Страна производитель
Россия
Слесарные тиски ЗУБР 200мм 3258-200_z02 - для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов. Тиски слесарные ЗУБР МАСТЕР изготовлены высококачественного чугуна, соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Преимущества: Усиленный корпус Рельефная поверхность губок для надежного и безопасного крепления деталей Надежная конструкция Закаленыe стальные губки Наковальня для мелких слесарных работ Изготовлены из высококачественного чугуна
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Слесарные тиски ЗУБР 3258-200_z02, 200 мм - данный товар вы можете купить по цене 11870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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