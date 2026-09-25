Кирка Stayer 20179-15, 1500 г
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
В наличии
Код товара: 742254
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2 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х27х12
Вес, кг.
2.71
Описание товара Кирка Stayer 20179-15, 1500 г
Кирка Stayer ПРОФ 20179-15 подойдет для работы с грубым и плотным грунтом. Острие позволяет эффективно разбивать слежавшуюся землю и камни. Длинная рукоять способствует накоплению большей энергии удара, что упрощает продолжительную работу.
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Бренд
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Кирка Stayer ПРОФ 20179-15 подойдет для работы с грубым и плотным грунтом. Острие позволяет эффективно разбивать слежавшуюся землю и камни. Длинная рукоять способствует накоплению большей энергии удара, что упрощает продолжительную работу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кирка Stayer 20179-15, 1500 г - стоимость товара 2150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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