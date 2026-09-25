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Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 купить с доставкой в Москве
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Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411

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Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 - фото 1
Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 - фото 2
Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
профессиональный
  • Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 - фото 1
  • Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 - фото 2
  • Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411
2 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
890
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х15х10
Вес, кг.
4

Описание товара Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411

Профессиональный Арматурогиб ЗУБР для острого гиба гладкой и рельефной арматуры Закалёная сталь Усиленная конструкция Возможность увеличивать рычаг для облегчения процесса гибки Отверстия для надёжной фиксации Увеличенный ресурс



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Отзывы о товаре Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
890
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный Арматурогиб ЗУБР для острого гиба гладкой и рельефной арматуры Закалёная сталь Усиленная конструкция Возможность увеличивать рычаг для облегчения процесса гибки Отверстия для надёжной фиксации Увеличенный ресурс


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Закалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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