Трубная струбцина Kraftool P-34 32302-1, глубина зажима 45 мм, 3/4?
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
В наличии
Код товара: 742478
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2 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
трубная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
металл
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
45
Диаметр трубы, дюйм
3/4
Длина, мм
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х22
Вес, кг.
1.17
Описание товара Трубная струбцина Kraftool P-34 32302-1, глубина зажима 45 мм, 3/4?
Струбцина KRAFTOOL P-34 3/4, трубная 32302-1 предназначена для склеивания больших щитов, из которых обычно делают двери или столешницы. Трубная струбцина KRAFTOOL P-34 с неограниченной шириной захвата - надежный зажимной/распорный инструмент. Удобная рычажно-поворотная рукоятка, широкие ножки в основании, обеспечивает максимальный комфорт при выполнении работ. Усилие - до 500 кгс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
трубная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
металл
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
45
Диаметр трубы, дюйм
3/4
Длина, мм
175
Страна производитель
Китай
Струбцина KRAFTOOL P-34 3/4, трубная 32302-1 предназначена для склеивания больших щитов, из которых обычно делают двери или столешницы. Трубная струбцина KRAFTOOL P-34 с неограниченной шириной захвата - надежный зажимной/распорный инструмент. Удобная рычажно-поворотная рукоятка, широкие ножки в основании, обеспечивает максимальный комфорт при выполнении работ. Усилие - до 500 кгс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Трубная струбцина Kraftool P-34 32302-1, глубина зажима 45 мм, 3/4? - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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