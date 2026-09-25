Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-10, 10 кг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
В наличии
Код товара: 742602
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 050 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Комплектация
поштучно
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Обрезиненная ручка
нет
Длина, мм
760
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
76х18х10
Вес, кг.
9.94
Описание товара Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-10, 10 кг
Кувалда с деревянной удлинённой рукояткой СИБИН 10 кг 20133-10 подойдет для решения различных задач на строительной площадке и во время ремонта. Инструмент оснащен прочной деревянной рукояткой с надежным расклиниванием. Это позволяет работать с большим замахом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитЮвелирная стальная наковальня ЗУБР 32616, 1150 г
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитЛевые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 23...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитНожницы по металлу "PIRANHA",270мм,прямой и левый проходной рез,...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитБезынерционный молоток с полиамидными бойками ЗУБР БМП-50 2043-5...
-
В наличииЦена 2 000 руб. 3 240 руб.500 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 120x600мм, кованая Denzel (20479)
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитТрубная струбцина Kraftool P-34 32302-1, глубина зажима 45 мм, 3...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНожницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-L, 280 мм
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНожницы по металлу Kraftool IDEAL 23009-R, 280 мм
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитБолторез 600 мм, 24", Cr-Mo Denzel
-
В наличииЦена 2 070 руб.518 руб. в СплитЗакалённый арматурогиб ЗУБР АРО-12 23411
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитПравые усиленные с выносом ножницы по металлу Kraftool BULLDOG 2...
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитВысокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kra...
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Комплектация
поштучно
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Обрезиненная ручка
нет
Длина, мм
760
Страна производитель
Россия
Кувалда с деревянной удлинённой рукояткой СИБИН 10 кг 20133-10 подойдет для решения различных задач на строительной площадке и во время ремонта. Инструмент оснащен прочной деревянной рукояткой с надежным расклиниванием. Это позволяет работать с большим замахом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-10, 10 кг - данный товар вы можете купить по цене 2050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-10, 10 кг