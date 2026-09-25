Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-6, 6 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
закаленная сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
В наличии
Код товара: 742520
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2 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
закаленная сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
89х17х7
Вес, кг.
6.8
Описание товара Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-6, 6 кг
Кувалда 6 кг с фиберглассовой рукояткой Сибин 20134-6 предназначена для выполнения монтажных/демонтажных слесарных работ, требующих применения значительной силы. Квадратный боек из кованой стали упрощает демонтажные работы. При ударах фиберглассовая обрезиненная рукоять не вибрирует и передает все усилие в боек.
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
закаленная сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Россия
Кувалда 6 кг с фиберглассовой рукояткой Сибин 20134-6 предназначена для выполнения монтажных/демонтажных слесарных работ, требующих применения значительной силы. Квадратный боек из кованой стали упрощает демонтажные работы. При ударах фиберглассовая обрезиненная рукоять не вибрирует и передает все усилие в боек.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда с удлинённой фиберглассовой рукояткой СИБИН 20134-6, 6 кг - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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