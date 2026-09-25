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Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм купить с доставкой в Москве
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Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм

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Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм - фото 1
Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм - фото 2
Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Разводной ключ
Расход губок
40
  • Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм - фото 1
  • Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм - фото 2
  • Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741995
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал инструмента
CrV
Расход губок
40
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х12х2
Вес, кг.
1.36

Описание товара Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм

Откройте для себя надежность и качество с разводным ключом МАСТЕР от ЗУБР! Этот инструмент имеет длину 375 мм и способен работать с крепежом до 40 мм. Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали (Cr-V), обеспечивающей долговечность и прочность. Фосфатированное покрытие защищает ключ от коррозии, увеличивая срок его службы. Идеальный выбор для профессионалов и домашних мастеров.



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Отзывы о товаре Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал инструмента
CrV
Расход губок
40
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя надежность и качество с разводным ключом МАСТЕР от ЗУБР! Этот инструмент имеет длину 375 мм и способен работать с крепежом до 40 мм. Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали (Cr-V), обеспечивающей долговечность и прочность. Фосфатированное покрытие защищает ключ от коррозии, увеличивая срок его службы. Идеальный выбор для профессионалов и домашних мастеров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Разводной ключ ЗУБР 27251-37, 375/40 мм - этот товар вы можете купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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