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Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая, купить с доставкой в Москве
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Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая,

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Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742336
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая,
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Глубина зажима
60
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая,

Профессиональный инструмент для надежной фиксации направляющих шин, установки в Т-образные пазы 6х11 мм (T-Track), различного крепления в стандартные отверстия столярного верстака (dog holes ? 19 мм). Цельнокованная мегапрочная направляющая рейка. Надежный храповый механизм с эксцентриковым зажимом. Сила сжатия 180 кг. Жесткая конструкция рамы. Мягкая накладка на прижимную площадку для деликатного зажима. Сохраняет силу зажима даже при воздействии вибрации. Подходит для применения в машинной среде. Возможна работа одной рукой. Продуманная система снятия зажима даже при экстримальном сжатии. Для профессионального использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая,




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
быстрозажимная
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
металл
Глубина зажима
60
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный инструмент для надежной фиксации направляющих шин, установки в Т-образные пазы 6х11 мм (T-Track), различного крепления в стандартные отверстия столярного верстака (dog holes ? 19 мм). Цельнокованная мегапрочная направляющая рейка. Надежный храповый механизм с эксцентриковым зажимом. Сила сжатия 180 кг. Жесткая конструкция рамы. Мягкая накладка на прижимную площадку для деликатного зажима. Сохраняет силу зажима даже при воздействии вибрации. Подходит для применения в машинной среде. Возможна работа одной рукой. Продуманная система снятия зажима даже при экстримальном сжатии. Для профессионального использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина для T-track Kraftool KRAFTFLEX KLT-300 32331-300, 300/60 мм, универсальная, цельнокованая, - этот товар вы можете купить по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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