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Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм купить с доставкой в Москве
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Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм

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Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 1
Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 2
Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 3
Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 4
Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 5
Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 6
Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
бытовой
  • Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 1
  • Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 2
  • Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 3
  • Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 4
  • Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 5
  • Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 6
  • Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742554
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
бытовой
Тип сечения
овал
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х10х2
Вес, кг.
2.75

Описание товара Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм

Лом-гвоздодер ЗУБР 2165-90_z02 ТИТАН 900 мм, 30х15 мм, кованый усиленный Специальная форма кованого корпуса, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, выдерживает интенсивные нагрузки Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей



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Отзывы о товаре Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Лом-гвоздодер
Класс товара
бытовой
Тип сечения
овал
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Лом-гвоздодер ЗУБР 2165-90_z02 ТИТАН 900 мм, 30х15 мм, кованый усиленный Специальная форма кованого корпуса, изготовленного из высококачественной инструментальной стали, выдерживает интенсивные нагрузки Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лом-гвоздодер ЗУБР Титан 2165-90_z02, 30 ? 15 мм, 900 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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