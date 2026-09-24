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Ключ торцевой DeWalt DT7450-QZ купить с доставкой в Москве
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Ключ торцевой DeWalt DT7450-QZ

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Ключ торцевой DeWalt DT7450-QZ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722690
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип инструмента
Ключ
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х3
Вес, г.
80

Описание товара Ключ торцевой DeWalt DT7450-QZ

Торцевой ключ IMPACT 13 мм, магнитный Easy Clean DEWALT DT7450-QZ



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Отзывы о товаре Ключ торцевой DeWalt DT7450-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип инструмента
Ключ
Комплектация
инструмент, упаковка
Материал основания
сталь
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Торцевой ключ IMPACT 13 мм, магнитный Easy Clean DEWALT DT7450-QZ


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
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