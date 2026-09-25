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Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х купить с доставкой в Москве
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Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х

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Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 1
Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 2
Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 3
Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 4
Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 5
Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 6
Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 7
Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 8
Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор струбцин
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 1
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 2
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 3
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 4
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 5
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 6
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 7
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 8
  • Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742320
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х
1 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Набор струбцин
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х18х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х

Профессиональный набор быстрозажимных пистолетных струбцин для широкого спектра работ. Прочный армированный фиберглассом корпус и закалённая рейка позволяют зажимать заготовки с усилием 700 Н. Работа на сжатие и в распор. Бережная работа с деликатными материалами благодаря мягким сменным накладкам из TPU.



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Отзывы о товаре Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Набор струбцин
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
60
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный набор быстрозажимных пистолетных струбцин для широкого спектра работ. Прочный армированный фиберглассом корпус и закалённая рейка позволяют зажимать заготовки с усилием 700 Н. Работа на сжатие и в распор. Бережная работа с деликатными материалами благодаря мягким сменным накладкам из TPU.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор пистолетных струбцин Kraftool 32225-H2, 300/450 мм, 2 шт., 2Х - стоимость товара 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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