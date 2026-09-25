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Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 купить с доставкой в Москве
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Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120

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Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 1
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 2
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 3
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 4
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 5
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 6
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 7
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 8
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 1
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 2
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 3
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 4
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 5
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 6
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 7
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 8
  • Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 110 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120
10 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Дополнительно
Толщина плитки, мм: 4-15
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
плитка
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.22х0.18
Вес, кг.
5.4

Описание товара Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120

Усиленный плиткорез на монорельсе STAYER имеет самый плавный рез благодаря каретке и режущему элементу на подшипниках. Боковые опоры позволяют резать широкую плитку.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые

Отзывы о товаре Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Дополнительно
Толщина плитки, мм: 4-15
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Длина реза, мм
1200
Развернуть
Материал обработки
плитка
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный плиткорез на монорельсе STAYER имеет самый плавный рез благодаря каретке и режущему элементу на подшипниках. Боковые опоры позволяют резать широкую плитку.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10110 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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