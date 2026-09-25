Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 110 руб.
В наличии
Код товара: 741917
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10 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Дополнительно
Толщина плитки, мм: 4-15
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
плитка
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.22х0.18
Вес, кг.
5.4
Описание товара Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120
Усиленный плиткорез на монорельсе STAYER имеет самый плавный рез благодаря каретке и режущему элементу на подшипниках. Боковые опоры позволяют резать широкую плитку.
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Дополнительно
Толщина плитки, мм: 4-15
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
14
Длина реза, мм
1200
Развернуть
Материал обработки
плитка
Ширина, см
22
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Усиленный плиткорез на монорельсе STAYER имеет самый плавный рез благодаря каретке и режущему элементу на подшипниках. Боковые опоры позволяют резать широкую плитку.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Ручной плиткорез Stayer Hercules-1200 3313-120 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10110 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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