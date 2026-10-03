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Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный купить с доставкой в Москве
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Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный

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Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
800
Диаметр ролика
200
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Максимальная глубина резания
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 180 руб. 
Начислим 323 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный
20 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Комплектация
Плиткорез; Диск (установлен); Рукоятка; Угловой упор; Насос; Ножки (установлены) - 4шт.; Вставки резиновые на ножки (установлены) - 4шт.; Ключ - 2шт.; Заглушка для поддона; Набор крепежа
Мощность, Вт
800
Диаметр ролика
200
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Максимальная глубина резания
35
Длина реза, мм
62
Материал обработки
керамика
Ширина, см
41
Высота, см
97
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х46х46
Вес, кг.
31

Описание товара Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный

ЭП-200-800С - надежный инструмент для резки всех видов плитки. Небольшие размеры и вес позволяют без труда перемещать его к месту работы, благодаря чему достигается универсальность стационарного и переносного использования. Подвижная головка диска имеет надежную конструкцию подшипникового узла, что обеспечивает высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость протягивать плитку через диск, Возможность пиления на заданную глубину, Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы, Точная установка разрезаемой плитки благодаря фиксирующему упору, Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного, Составной стол из двух частей для легкой очистки, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение аппарата при восстановлении напряжения после пропадания, Складные ножки для удобства хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Комплектация
Плиткорез; Диск (установлен); Рукоятка; Угловой упор; Насос; Ножки (установлены) - 4шт.; Вставки резиновые на ножки (установлены) - 4шт.; Ключ - 2шт.; Заглушка для поддона; Набор крепежа
Мощность, Вт
800
Диаметр ролика
200
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Максимальная глубина резания
35
Длина реза, мм
62
Материал обработки
керамика
Ширина, см
41
Высота, см
97
Страна производитель
Китай
Описание
ЭП-200-800С - надежный инструмент для резки всех видов плитки. Небольшие размеры и вес позволяют без труда перемещать его к месту работы, благодаря чему достигается универсальность стационарного и переносного использования. Подвижная головка диска имеет надежную конструкцию подшипникового узла, что обеспечивает высокую точность линии реза и мягкий ход каретки. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость протягивать плитку через диск, Возможность пиления на заданную глубину, Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы, Точная установка разрезаемой плитки благодаря фиксирующему упору, Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу распиливаемого материала и исключает образование вредной пыли при работе, Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного, Составной стол из двух частей для легкой очистки, Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации, Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение аппарата при восстановлении напряжения после пропадания, Складные ножки для удобства хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плиткорез электрический Зубр Мастер ЭП-200-800С красный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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