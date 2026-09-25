Плиткорез рельсовый DENZEL 877020, 1200х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип рельсов
рельсовая
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 830 руб.
В наличии
Код товара: 747448
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11 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
рельсовая
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
керамическая плитка и керамогранит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х0.23х0.2
Вес, кг.
13.3
Описание товара Плиткорез рельсовый DENZEL 877020, 1200х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен
Ручной плиткорез Denzel 877020 с рельсовой направляющей и стальной станиной, с кареткой на подшипниках и усиленной рукояткой-пеналом, предназначен для прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита длиной до 1200 мм и толщиной до 16 мм. Раздвижные упоры упрощают работу с плиткой большого размера. Инструмент используется для проведения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — двутавровая рельсовая направляющая отличается высокой прочностью.
- Удобная работа — благодаря противоскользящим накладкам плиткорез не смещается даже на гладких поверхностях.
- Резка плитки под заданным углом — производитель предусмотрел линейку-угольник.
- Аккуратный рез — ролик и каретка снабжены подшипниками, двигаются плавно и без рывков.
- Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК8 с покрытием из нитрида титана долго сохраняет рабочие свойства и обеспечивает максимальное качество реза.
- Эргономичность — плитколом с магнитным держателем не создает помех во время резки.
- Удобная комплектация — плиткорез поставляется с запасным роликом, приобретать его отдельно не нужно.
- Продуманная конструкция — запасной ролик хранится в рукоятке-пенале и не потеряется.
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Бренд
Комплектация
Плиткорез - 1 шт
Тип рельсов
рельсовая
Режущий элемент
ролик
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
керамическая плитка и керамогранит
Страна производитель
Китай
Ручной плиткорез Denzel 877020 с рельсовой направляющей и стальной станиной, с кареткой на подшипниках и усиленной рукояткой-пеналом, предназначен для прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита длиной до 1200 мм и толщиной до 16 мм. Раздвижные упоры упрощают работу с плиткой большого размера. Инструмент используется для проведения отделочных работ.
Преимущества
- Надежность — двутавровая рельсовая направляющая отличается высокой прочностью.
- Удобная работа — благодаря противоскользящим накладкам плиткорез не смещается даже на гладких поверхностях.
- Резка плитки под заданным углом — производитель предусмотрел линейку-угольник.
- Аккуратный рез — ролик и каретка снабжены подшипниками, двигаются плавно и без рывков.
- Высокий ресурс — ролик из твердого сплава ВК8 с покрытием из нитрида титана долго сохраняет рабочие свойства и обеспечивает максимальное качество реза.
- Эргономичность — плитколом с магнитным держателем не создает помех во время резки.
- Удобная комплектация — плиткорез поставляется с запасным роликом, приобретать его отдельно не нужно.
- Продуманная конструкция — запасной ролик хранится в рукоятке-пенале и не потеряется.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Плиткорез рельсовый DENZEL 877020, 1200х16мм, каретка на подш., стальная станина, усил. рукоятка-пен - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11830 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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