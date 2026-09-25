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Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм купить с доставкой в Москве
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Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм

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Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм - фото 1
Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
15
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
  • Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм - фото 1
  • Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
15
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
Длина реза, мм
300
Ширина, см
14
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х8
Вес, кг.
1.59

Описание товара Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм

Плиткорез ЗУБР - правильный выбор! Позволяет производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости. Оснащен усиленными опорами и платформой с ребром жесткости для работы с керамической плиткой повышенной твердости. Оснащен сменным режущим элементом с повышенным ресурсом работы 15х6х1,5 мм. -Длина реза: 300 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 5-15 мм -Вес плиткореза: 1,5 кг -Внешний диаметр режущего элемента: 15 мм -Внутренний диаметр режущего элемента: 6 мм -Толщина режущего элемента: 1,5 мм



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Отзывы о товаре Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
15
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
15
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
Длина реза, мм
300
Ширина, см
14
Развернуть
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез ЗУБР - правильный выбор! Позволяет производить особо точный разрез керамической плитки повышенной твердости. Оснащен усиленными опорами и платформой с ребром жесткости для работы с керамической плиткой повышенной твердости. Оснащен сменным режущим элементом с повышенным ресурсом работы 15х6х1,5 мм. -Длина реза: 300 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 5-15 мм -Вес плиткореза: 1,5 кг -Внешний диаметр режущего элемента: 15 мм -Внутренний диаметр режущего элемента: 6 мм -Толщина режущего элемента: 1,5 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез ЗУБР 33191-30, 300 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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