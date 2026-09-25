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Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм купить с доставкой в Москве
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Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм

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Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм - фото 1
Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
  • Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм - фото 1
  • Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ручной плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
Длина реза, мм
500
Материал обработки
плитка
Ширина, см
19.5
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х37х20
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм

Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез плитки. -Длина реза: 500 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 4-12 мм



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Отзывы о товаре Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ручной плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
Длина реза, мм
500
Материал обработки
плитка
Развернуть
Ширина, см
19.5
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез плитки. -Длина реза: 500 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 4-12 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез Stayer 3303-50, 500 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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