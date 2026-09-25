Газовая тепловая пушка STEHER SG-40, 33 кВт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
33
Производительность, м?/ч
720
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб.
В наличии
Код товара: 741696
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Загружаем...
9 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
33
Производительность, м?/ч
720
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
2
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
65
Ширина, см
22.5
Высота, см
33.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х23
Вес, кг.
7.2
Описание товара Газовая тепловая пушка STEHER SG-40, 33 кВт
Мощный отопительный агрегат в высокопрочном стальном исполнении, спроектированный для интенсивной эксплуатации на строительных площадках и в складских комплексах. Модель оснащена надежной системой пьезорозжига, обеспечивающей быстрый запуск в любых условиях. Термостойкое покрытие эффективно защищает корпус от коррозии. Продуманная конструкция гарантирует стабильную подачу направленного потока горячего воздуха для оперативного обогрева значительных площадей при строгом соблюдении норм пожарной безопасности.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
33
Производительность, м?/ч
720
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Развернуть
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
2
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
65
Ширина, см
22.5
Высота, см
33.5
Страна производитель
Китай
Мощный отопительный агрегат в высокопрочном стальном исполнении, спроектированный для интенсивной эксплуатации на строительных площадках и в складских комплексах. Модель оснащена надежной системой пьезорозжига, обеспечивающей быстрый запуск в любых условиях. Термостойкое покрытие эффективно защищает корпус от коррозии. Продуманная конструкция гарантирует стабильную подачу направленного потока горячего воздуха для оперативного обогрева значительных площадей при строгом соблюдении норм пожарной безопасности.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Газовая тепловая пушка STEHER SG-40, 33 кВт – стоимость товара 9060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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