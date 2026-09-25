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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт

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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 1
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 2
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 3
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 4
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 5
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 6
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 7
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
5
Производительность, м?/ч
450
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 1
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 2
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 3
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 4
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 5
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 6
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 7
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741694
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт
6 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
5
Производительность, м?/ч
450
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
380 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
36
Ширина, см
23
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х30
Вес, кг.
4.6

Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт

Компактные пушки в круглом корпусе для обогрева небольших помещений. Благодаря небольшим размерам тепловую пушку легко переносить и хранить. Устройства оснащены долговечным металлокерамическим нагревательный элементом, обеспечивающий быстрый равномерный нагрев, экономное потребление электроэнергии и не сушит воздух. Механический терморегулятор поддерживает нужную температуру нагрева. За счет большой площади теплообмена и небольшой температуры нагрева элемента, воздух быстро прогревается. Изделие можно оставлять на долгое время и не бояться за сохранность помещения, так как конструктивные меры безопасности защищают Вас и изделие при нештатных ситуациях. Используется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и других мест, где отсутствует постоянное отопление.



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Отзывы о товаре Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
5
Производительность, м?/ч
450
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
380 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
36
Ширина, см
23
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
Компактные пушки в круглом корпусе для обогрева небольших помещений. Благодаря небольшим размерам тепловую пушку легко переносить и хранить. Устройства оснащены долговечным металлокерамическим нагревательный элементом, обеспечивающий быстрый равномерный нагрев, экономное потребление электроэнергии и не сушит воздух. Механический терморегулятор поддерживает нужную температуру нагрева. За счет большой площади теплообмена и небольшой температуры нагрева элемента, воздух быстро прогревается. Изделие можно оставлять на долгое время и не бояться за сохранность помещения, так как конструктивные меры безопасности защищают Вас и изделие при нештатных ситуациях. Используется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и других мест, где отсутствует постоянное отопление.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт - данный товар вы можете купить по цене 6580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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