Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт
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Характеристики
Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-5Р, 5 кВт
Компактные пушки в круглом корпусе для обогрева небольших помещений. Благодаря небольшим размерам тепловую пушку легко переносить и хранить. Устройства оснащены долговечным металлокерамическим нагревательный элементом, обеспечивающий быстрый равномерный нагрев, экономное потребление электроэнергии и не сушит воздух. Механический терморегулятор поддерживает нужную температуру нагрева. За счет большой площади теплообмена и небольшой температуры нагрева элемента, воздух быстро прогревается. Изделие можно оставлять на долгое время и не бояться за сохранность помещения, так как конструктивные меры безопасности защищают Вас и изделие при нештатных ситуациях. Используется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и других мест, где отсутствует постоянное отопление.
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