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Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт купить с доставкой в Москве
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Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт

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Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 2
Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 3
Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 4
Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 5
Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 6
Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
850
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 1
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 2
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 3
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 4
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 5
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 6
  • Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт
7 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
850
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
4
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
65
Ширина, см
23
Высота, см
34.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х25
Вес, кг.
7.6

Описание товара Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт

Газовые тепловые пушки STEHER - мощные теплогенераторы, работающие наиболее распространенном виде топлива. Компактный корпус, контроль наличия пламени, биметаллический термопредохранитель и двойное теплоэкранирование. Оптимальное решение для прогрева складских и производственных помещений.



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Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
цилиндрическая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
30
Производительность, м?/ч
850
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Степень защиты
IP44
Развернуть
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
4
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
65
Ширина, см
23
Высота, см
34.8
Страна производитель
Китай
Описание
Газовые тепловые пушки STEHER - мощные теплогенераторы, работающие наиболее распространенном виде топлива. Компактный корпус, контроль наличия пламени, биметаллический термопредохранитель и двойное теплоэкранирование. Оптимальное решение для прогрева складских и производственных помещений.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка STEHER SG-35, 30 кВт – стоимость товара 7680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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