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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт купить с доставкой в Москве
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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт

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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 1
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 2
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 3
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 4
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 5
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 6
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 7
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 8
Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
35
Производительность, м?/ч
720
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 1
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 2
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 3
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 4
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 5
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 6
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 7
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 8
  • Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741679
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт
7 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
35
Производительность, м?/ч
720
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
3
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
53
Ширина, см
22
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х31х25
Вес, кг.
8.1

Описание товара Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт

Тепловая пушка Зубр ТПГ-35 функционирует на основе газа с системой пьезорозжига и благодаря мощности 35 кВт является эффективным решением для обогрева больших территорий. Прибор может использоваться в помещении или на открытом пространстве в целях обогрева, вентиляции, просушки поверхностей или при монтаже натяжных потолков. С помощью поворотного механизма можно плавно регулировать интенсивность нагрева. Тепловая пушка Зубр ТПГ-35 выполнена в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием и оснащена ручкой для удобного перемещения. Для повышения безопасности реализованы прекращение подачи газа при отсутствии электроэнергии, защита от ожогов и защита от перегрева.



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Отзывы о товаре Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Комплектация
Тепловая пушка, редуктор давления, армированный газовый шланг, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
металл
Тип установки
напольный
Тип нагрева
прямой
Мощность, кВт
35
Производительность, м?/ч
720
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Степень защиты
IP44
Тип топлива
бутан
Напряжение сети
220 В
Расход топлива, л/ч
3
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
53
Ширина, см
22
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка Зубр ТПГ-35 функционирует на основе газа с системой пьезорозжига и благодаря мощности 35 кВт является эффективным решением для обогрева больших территорий. Прибор может использоваться в помещении или на открытом пространстве в целях обогрева, вентиляции, просушки поверхностей или при монтаже натяжных потолков. С помощью поворотного механизма можно плавно регулировать интенсивность нагрева. Тепловая пушка Зубр ТПГ-35 выполнена в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием и оснащена ручкой для удобного перемещения. Для повышения безопасности реализованы прекращение подачи газа при отсутствии электроэнергии, защита от ожогов и защита от перегрева.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-35, 35 кВт - стоимость товара 7910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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