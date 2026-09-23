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Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT

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Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-46-46-110
  • Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738956
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-46-46-110
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х2
Вес, г.
60

Описание товара Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT

Оперативная память Patriot формата DIMM — отличный выбор для тех, кто ценит скорость и производительность. Один модуль DDR5 на 16 ГБ раскрывает современные возможности: высокая тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с обеспечивают моментальный отклик даже при ресурсоёмких задачах. Благодаря низкому напряжению 1.25 В модуль остаётся энергоэффективным, а тайминг CAS Latency 36 поддерживает баланс между скоростью и стабильностью работы. Подходит для мощных игровых и рабочих систем, где важны современные стандарты памяти и надёжная производительность.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 PVVR516G56C36 PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-46-46-110
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Patriot формата DIMM — отличный выбор для тех, кто ценит скорость и производительность. Один модуль DDR5 на 16 ГБ раскрывает современные возможности: высокая тактовая частота 5600 МГц и пропускная способность 44800 МБайт/с обеспечивают моментальный отклик даже при ресурсоёмких задачах. Благодаря низкому напряжению 1.25 В модуль остаётся энергоэффективным, а тайминг CAS Latency 36 поддерживает баланс между скоростью и стабильностью работы. Подходит для мощных игровых и рабочих систем, где важны современные стандарты памяти и надёжная производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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