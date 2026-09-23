Megadeth - Countdown To Extinction (199957311267) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Countdown To Extinction
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737172
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957311267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Countdown To Extinction
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Skin O' My Teeth, Symphony Of Destruction, Architecture Of Aggression, Foreclosure Of A Dream, Sweating Bullets, This Was My Life, Countdown To Extinction, High Speed Dirt, Psychotron, Captive Honour, Ashes In Your Mouth
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Megadeth - Countdown To Extinction (199957311267) виниловая пластинка
Countdown to Extinction — пятый студийный альбом американской хэви-метал-группы Megadeth, выпущенный в 1992 году. Альбом стал самым коммерчески успешным в истории группы, разойдясь в США тиражом в два миллиона копий и получив дважды платиновый статус. Ремастированное издание на виниле Альбом включает в себя некоторые из самых известных треков группы, в том числе «Symphony of Destruction», «Sweating Bullets» и «Skin o' My Teeth», которые пользовались значительным успехом в чартах и ??оказали большое музыкальное влияние.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957311267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
Countdown To Extinction
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Skin O' My Teeth, Symphony Of Destruction, Architecture Of Aggression, Foreclosure Of A Dream, Sweating Bullets, This Was My Life, Countdown To Extinction, High Speed Dirt, Psychotron, Captive Honour, Ashes In Your Mouth
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Countdown to Extinction — пятый студийный альбом американской хэви-метал-группы Megadeth, выпущенный в 1992 году. Альбом стал самым коммерчески успешным в истории группы, разойдясь в США тиражом в два миллиона копий и получив дважды платиновый статус. Ремастированное издание на виниле Альбом включает в себя некоторые из самых известных треков группы, в том числе «Symphony of Destruction», «Sweating Bullets» и «Skin o' My Teeth», которые пользовались значительным успехом в чартах и ??оказали большое музыкальное влияние.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Megadeth - Countdown To Extinction (199957311267) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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