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Кофемашина GARLYN Gloria G1 купить с доставкой в Москве
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Кофемашина GARLYN Gloria G1

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Кофемашина GARLYN Gloria G1 - фото 6
Кофемашина GARLYN Gloria G1 - фото 7
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Кофемашина GARLYN Gloria G1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый
Объём резервуара для воды
2.75
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
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  • Кофемашина GARLYN Gloria G1 - фото 7
  • Кофемашина GARLYN Gloria G1 - фото 8
  • Кофемашина GARLYN Gloria G1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737114
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый
Объём резервуара для воды
2.75
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х48х33
Вес, кг.
11.6

Описание товара Кофемашина GARLYN Gloria G1

Готовьте свой идеальный кофе без лишних усилий: 8 заранее настроенных программ, быстрый нагрев и интуитивный ассистент помогут вам каждый раз повторять любимый вкус одним нажатием.

Отзывы о товаре Кофемашина GARLYN Gloria G1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Garlyn
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый
Объём резервуара для воды
2.75
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
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Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
Готовьте свой идеальный кофе без лишних усилий: 8 заранее настроенных программ, быстрый нагрев и интуитивный ассистент помогут вам каждый раз повторять любимый вкус одним нажатием.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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