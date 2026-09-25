Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929670 матовый черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27929670 матовый черный
Cтильный и функциональный аксессуар для ванной комнаты, который легко впишется в любой интерьер ванной комнаты. Простота установки и использования. Благодаря технологии EasyClick, крючок устанавливается простым защелкиванием, что обеспечивает быструю и надежную фиксацию на стене. Габариты крючка составляют 10x39x33 мм, что позволяет использовать его даже в небольших помещениях. Крючок изготовлен из высококачественного пластика, который обеспечивает долговечность и надежность использования. Уход и очистка. Крючок Hansgrohe II WallStoris можно мыть в посудомоечной машине, что значительно облегчает процесс ухода за ним.
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