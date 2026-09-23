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Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 2 13588000 купить с доставкой в Москве
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Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 2 13588000

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736251
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Размеры в упаковке, см
14х12х10
Вес, г.
500

Описание товара Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 2 13588000

Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 2 13588000



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Отзывы о товаре Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 2 13588000




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Описание
Скрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 2 13588000


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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