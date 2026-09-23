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Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) виниловая пластинка

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Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 2
Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 3
Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 4
Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 1
  • Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 2
  • Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 3
  • Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 4
  • Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734955
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Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401722886]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Freedom (Single Version), Little Miss Lovely, Choose Yourself, Going Down, Hanging Over Me, Here's Ya Boots, Can't Let It Go, Nobody Held My Hand, Shakedown, Take It or Leave It, Woman S Song, Kick Out the Jams
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) виниловая пластинка

Сьюзи Кватро, бесспорная королева рок-н-ролла, возвращается со своим альбомом « Freedom ». С момента своего прорыва в 1970-х годах американская басистка и певица известна своей необузданной энергией и неповторимым сценическим обаянием. На этом альбоме она сочетает свой классический, мощный рок-звук со свежим, современным звучанием. Песни на « Freedom» воспевают независимость и силу самовыражения. Кватро еще раз доказывает, почему она является непреходящей и влиятельной иконой. Музыка — это чистый рок пронизанный фирменными влияниями глэм-рока и хард-рока, которыми известна Сьюзи Кватро. Ее звучание остается верным энергии семидесятых, но при этом кажется абсолютно актуальным.

Отзывы о товаре Suzi Quatro - Freedom (0840401722886) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401722886]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Suzi Quatro
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Freedom (Single Version), Little Miss Lovely, Choose Yourself, Going Down, Hanging Over Me, Here's Ya Boots, Can't Let It Go, Nobody Held My Hand, Shakedown, Take It or Leave It, Woman S Song, Kick Out the Jams
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сьюзи Кватро, бесспорная королева рок-н-ролла, возвращается со своим альбомом « Freedom ». С момента своего прорыва в 1970-х годах американская басистка и певица известна своей необузданной энергией и неповторимым сценическим обаянием. На этом альбоме она сочетает свой классический, мощный рок-звук со свежим, современным звучанием. Песни на « Freedom» воспевают независимость и силу самовыражения. Кватро еще раз доказывает, почему она является непреходящей и влиятельной иконой. Музыка — это чистый рок пронизанный фирменными влияниями глэм-рока и хард-рока, которыми известна Сьюзи Кватро. Ее звучание остается верным энергии семидесятых, но при этом кажется абсолютно актуальным.
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