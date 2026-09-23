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Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка

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Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка - фото 1
Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка - фото 2
Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Rockin
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка - фото 1
  • Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка - фото 2
  • Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Rockin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Maybellene, Wee Wee Hours, Thirty Days (To Come Back Home), No Money Down, Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown-Eyed Handsome Man, You Can't Catch Me, School Day (Ring, Ring Goes the Bell), Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Around and Around, Carol, Joe Joe Gun, Sweet Little Rock and Roller, Almost Grown, Little Queenie, Memphis Tennesee, Back In the U.S.A.
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maybellene, Wee Wee Hours, Thirty Days (To Come Back Home), No Money Down, Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown-Eyed Handsome Man, You Can't Catch Me, School Day (Ring, Ring Goes the Bell), Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Around and Around, Carol, Joe Joe Gun, Sweet Little Rock and Roller, Almost Grown, Little Queenie, Memphis Tennesee, Back In the U.S.A.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
Rockin
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Maybellene, Wee Wee Hours, Thirty Days (To Come Back Home), No Money Down, Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown-Eyed Handsome Man, You Can't Catch Me, School Day (Ring, Ring Goes the Bell), Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Around and Around, Carol, Joe Joe Gun, Sweet Little Rock and Roller, Almost Grown, Little Queenie, Memphis Tennesee, Back In the U.S.A.
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maybellene, Wee Wee Hours, Thirty Days (To Come Back Home), No Money Down, Roll Over Beethoven, Too Much Monkey Business, Brown-Eyed Handsome Man, You Can't Catch Me, School Day (Ring, Ring Goes the Bell), Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, Around and Around, Carol, Joe Joe Gun, Sweet Little Rock and Roller, Almost Grown, Little Queenie, Memphis Tennesee, Back In the U.S.A.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chuck Berry - Rockin (Turquoise) (8719039007288) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3220 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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