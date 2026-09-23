Chuck Berry - One Dozen Berrys (8719039007103) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
One Dozen Berrys
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 734642
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
One Dozen Berrys
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Sweet Little Sixteen, Blue Feeling, La Jaunda (Espagnola), Rockin' at the Philharmonic, Oh Baby Doll, Guitar Boogie, Brown Eyed Handsome Man, Go Go Go, Reelin' and Rockin', In-go, Rock and Roll Music, How You've Changed, Low Feeling, It Don't Take but a Few Minutes, The Downbound Train, You Can't Catch Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chuck Berry - One Dozen Berrys (8719039007103) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Little Sixteen, Blue Feeling, La Jaunda (Espagnola), Rockin' at the Philharmonic, Oh Baby Doll, Guitar Boogie, Brown Eyed Handsome Man, Go Go Go, Reelin' and Rockin', In-go, Rock and Roll Music, How You've Changed, Low Feeling, It Don't Take but a Few Minutes, The Downbound Train, You Can't Catch Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
One Dozen Berrys
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Sweet Little Sixteen, Blue Feeling, La Jaunda (Espagnola), Rockin' at the Philharmonic, Oh Baby Doll, Guitar Boogie, Brown Eyed Handsome Man, Go Go Go, Reelin' and Rockin', In-go, Rock and Roll Music, How You've Changed, Low Feeling, It Don't Take but a Few Minutes, The Downbound Train, You Can't Catch Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Little Sixteen, Blue Feeling, La Jaunda (Espagnola), Rockin' at the Philharmonic, Oh Baby Doll, Guitar Boogie, Brown Eyed Handsome Man, Go Go Go, Reelin' and Rockin', In-go, Rock and Roll Music, How You've Changed, Low Feeling, It Don't Take but a Few Minutes, The Downbound Train, You Can't Catch Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Chuck Berry - One Dozen Berrys (8719039007103) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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