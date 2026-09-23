Dick Dale - Surfers Choice (8719039007165) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dick Dale
Альбом (сингл)
Surfers Choice
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734640
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dick Dale
Альбом (сингл)
Surfers Choice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Surf Beat, Sloop John B, Take It Off, Night Owl, Fanny Mae, Misirlou Twist, Peppermint Man, Surfing Drums, Shake N Stomp, Lovey Dovey, Death of a Gremmie, Let S Go Trippin, Del-Tone Rock, Jungle Fever, Eight Till Midnight, Misirlou
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dick Dale - Surfers Choice (8719039007165) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Surf Beat, Sloop John B, Take It Off, Night Owl, Fanny Mae, Misirlou Twist, Peppermint Man, Surfing Drums, Shake N Stomp, Lovey Dovey, Death of a Gremmie, Let S Go Trippin, Del-Tone Rock, Jungle Fever, Eight Till Midnight, Misirlou
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dick Dale
Альбом (сингл)
Surfers Choice
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Surf Beat, Sloop John B, Take It Off, Night Owl, Fanny Mae, Misirlou Twist, Peppermint Man, Surfing Drums, Shake N Stomp, Lovey Dovey, Death of a Gremmie, Let S Go Trippin, Del-Tone Rock, Jungle Fever, Eight Till Midnight, Misirlou
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Surf Beat, Sloop John B, Take It Off, Night Owl, Fanny Mae, Misirlou Twist, Peppermint Man, Surfing Drums, Shake N Stomp, Lovey Dovey, Death of a Gremmie, Let S Go Trippin, Del-Tone Rock, Jungle Fever, Eight Till Midnight, Misirlou
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Dick Dale - Surfers Choice (8719039007165) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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