Наушники Samsung Galaxy Buds4 White (SM-R540NZWACIS)
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Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733889
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
документация, зарядный кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5
Способ зарядки чехла
проводной
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds4 White (SM-R540NZWACIS)
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 - это стильные вкладыши с Bluetooth и функцией активного шумоподавления. Обеспечивают надежное беспроводное соединение и насыщенный звук. Время автономной работы до 6 часов на одном заряде, а вместе с зарядным кейсом - до 30 часов использования без подзарядки. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и продолжительное использование в пути или на работе.
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Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
документация, зарядный кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5
Способ зарядки чехла
проводной
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 - это стильные вкладыши с Bluetooth и функцией активного шумоподавления. Обеспечивают надежное беспроводное соединение и насыщенный звук. Время автономной работы до 6 часов на одном заряде, а вместе с зарядным кейсом - до 30 часов использования без подзарядки. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и продолжительное использование в пути или на работе.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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