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Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue

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Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 1
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 2
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 3
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 4
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 1
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 2
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 3
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 4
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Deepsea Blue 55039240 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue
14 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C, documentation, упаковка
Цвет
синий
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
38
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue

Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками TWS Huawei FreeClip 2S! Идеальный выбор для спорта и активного образа жизни. С наушниками Huawei FreeClip 2S ваш музыкальный плейлист всегда будет с вами!

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C, documentation, упаковка
Цвет
синий
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
38
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками TWS Huawei FreeClip 2S! Идеальный выбор для спорта и активного образа жизни. С наушниками Huawei FreeClip 2S ваш музыкальный плейлист всегда будет с вами!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039240) Deepsea Blue - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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