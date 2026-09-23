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Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) виниловая пластинка

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Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 1
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 2
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 3
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 4
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 5
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 6
Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
Heavy Heavy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 1
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 2
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 3
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 4
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 5
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 6
  • Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733745
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429171600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
Heavy Heavy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rice, I Saw, Drum, Tell Somebody, Geronimo, Shoot Me Down, Ululation, Sink Or Swim, Holy Moly, Be Your Lady
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rice, I Saw, Drum, Tell Somebody, Geronimo, Shoot Me Down, Ululation, Sink Or Swim, Holy Moly, Be Your Lady



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Young Fathers - Heavy Heavy (5054429171600) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429171600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Young Fathers
Альбом (сингл)
Heavy Heavy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Rice, I Saw, Drum, Tell Somebody, Geronimo, Shoot Me Down, Ululation, Sink Or Swim, Holy Moly, Be Your Lady
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rice, I Saw, Drum, Tell Somebody, Geronimo, Shoot Me Down, Ululation, Sink Or Swim, Holy Moly, Be Your Lady


Теги товара: Limited Edition
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