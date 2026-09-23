Описание товара Оперативная память KingSpec DDR5 DIMM 16GB 5200MHz

Для кого и под какие задачи

Данный модуль DDR5 станет основой для офисной или домашней сборки начального уровня, а также отличным решением для недорогого апгрейда старого ПК на базе современных платформ. Он обеспечивает достаточный запас оперативной памяти для работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок и запуска не самых требовательных приложений. Однако для ресурсоёмких задач вроде монтажа видео высокого разрешения или современных игр с ультра-настройками лучше рассмотреть комплект из двух планок или модель с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает новое поколение с улучшенной архитектурой, более высокой пропускной способностью и повышенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущим DDR4. Данный модуль имеет форм-фактор DIMM, то есть предназначен исключительно для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Обратите внимание, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами под DDR4 или DDR3, поэтому совместимость вашей материнской платы — это первое, что нужно проверить перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным базовым показателем для большинства повседневных задач. Рабочая частота памяти равна 5200 МГц, что для стандарта DDR5 является отправной точкой, но всё равно обеспечивает значительный прирост в пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-модулями. В реальных сценариях эта скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорит загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях, особенно если используется двухканальный режим.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти определяют задержки при обращении к данным, и чем они ниже — тем лучше. Конкретные значения для данной модели стоит уточнять в спецификациях, но обычно модули DDR5 на частоте 5200 МГц имеют неплохой баланс между скоростью и латентностью. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Модуль, как правило, поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре AM5) и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, а не под DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы и обновить BIOS до актуальной версии для обеспечения стабильной работы на заявленной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, вероятно, выполнена в классическом дизайне с алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло от чипов памяти при продолжительной нагрузке. Высота планки, как правило, стандартная, что минимизирует риски конфликта с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка RGB в этой модели, скорее всего, отсутствует, что делает её отличным выбором для сдержанных рабочих сборок, где на первом месте — надёжность и функциональность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации вам потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить оба в правильные слоты на плате (обычно это слоты с одинаковым цветом или номерами 1 и 3, либо 2 и 4, согласно руководству). Установка одной планки будет работать, но производительность в задачах, чувствительных к пропускной способности памяти, окажется существенно ниже.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это необходимость материнской платы с поддержкой именно DDR5. Если вы переходите с платформы DDR4, потребуется замена и процессора, и материнской платы. Заявленная частота 5200 МГц достижима только при активации профиля XMP в BIOS совместимой платы. При использовании в двухканальном режиме старайтесь устанавливать абсолютно идентичные модули от одного производителя и с одинаковыми характеристиками, чтобы избежать проблем со стабильностью. Этот модуль — оптимальный выбор для создания новой недорогой, но современной системы на базе DDR5 или для планомерного апгрейда с последующей покупкой второй планки. Если же ваш бюджет позволяет сразу взять комплект из двух модулей — это будет лучшее решение с точки зрения производительности и удобства.